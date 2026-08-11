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A investigação ganhou novo impulso após o assalto à casa de Deniz Gül, jogador do FC Porto, em Vila Nova de Gaia. Os suspeitos terão levado relógios e peças de joalharia avaliados em mais de 250 mil euros.

As autoridades procuram também confirmar a ligação do grupo ao assalto à residência de Jan Bednarek, igualmente jogador dos dragões. O futebolista terá surpreendido os assaltantes dentro da habitação e foi ameaçado com uma faca. O grupo terá fugido com relógios e joias avaliados em cerca de 150 mil euros.

Segundo a investigação, os suspeitos estudavam previamente os movimentos dos futebolistas e das respetivas famílias. As redes sociais e outras fontes de informação seriam utilizadas para perceber os horários dos jogadores e os períodos em que as casas ficavam vazias.

Os assaltos terão sido planeados para coincidir com momentos em que os atletas estavam fora, nomeadamente durante jogos ou deslocações das equipas.

Depois dos roubos, os suspeitos regressariam a Espanha, onde as autoridades acreditam que os objetos furtados poderiam ser colocados no mercado negro.

A PSP está a tentar perceber se a organização está relacionada com outros assaltos a futebolistas em Portugal, Espanha, França e Itália. A investigação envolve também a cooperação com autoridades policiais de outros países.

O caso está a ser acompanhado por uma equipa da Divisão de Investigação Criminal do Porto.

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