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No âmbito da monitorização cívica do espaço público na freguesia da Estrela, foram identificados problemas nas instalações sanitárias, no miradouro, nos lagos, no coreto e em várias estátuas, sendo sublinhada pelo grupo Vizinhos em Lisboa a necessidade de uma intervenção articulada entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia da Estrela.

Segundo a informação recolhida pelo grupo cívico, as instalações sanitárias sob gestão da junta apresentam condições graves de insalubridade, incluindo falta de controlo de acesso, ausência de papel higiénico, resíduos no pavimento e presença de insetos, situação que é descrita como um risco para a saúde pública. Neste contexto, é proposta a sua requalificação integral, admitindo-se também o encerramento temporário ou a reconversão do espaço.

No miradouro do jardim foram identificados danos estruturais, com elementos degradados e partes em risco de queda, sendo apontado um perigo direto para os utilizadores. É defendida uma intervenção urgente de requalificação e a vedação provisória do acesso até à conclusão das obras.

Os lagos do jardim apresentam sinais de degradação, nomeadamente ao nível da qualidade da água e presença de algas, sendo sugerida a implementação de soluções de controlo biológico e manutenção regular. Já o lago localizado nas traseiras da estátua de Antero de Quental encontra-se degradado e sem água, carecendo de recuperação estrutural e paisagística.

O coreto apresenta igualmente sinais de deterioração, com elementos em falta e um cartaz informativo tombado, sendo defendidas ações de reparação e reposição para garantir segurança e preservação. Também várias estátuas do jardim apresentam sinais de vandalização e degradação, sendo sublinhada a necessidade de restauro e conservação.

Face ao conjunto das situações descritas, é solicitada pelo grupo uma avaliação técnica urgente, bem como a definição de um plano de intervenção com calendário público e a articulação entre as entidades responsáveis para uma resolução célere dos problemas identificados.

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