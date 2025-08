Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governo de Queensland, na Austrália, anunciou em março que um novo estádio seria construído no Parque Victoria, um terreno de 60 hectares. Contudo, a Yagara Magandjin Aboriginal Corporation (YMAC) e o grupo Save Victoria Park estão a solicitar ao Ministro Federal do Ambiente que classifique o parque como um local culturalmente significativo.

O Parque Victoria é "de grande importância e história" para os povos indígenas e não indígenas, explicou a porta-voz da YMAC, Gaja Kerry Charlton. "Estamos muito preocupados com a existência de árvores antigas, artefactos e ecossistemas muito importantes ali. Pode haver vestígios ancestrais"; dizem.

Um porta-voz do governo federal confirmou ter recebido e que está "atualmente a analisar este pedido e tomará todas as medidas padrão para o seu progresso, incluindo o diálogo com o requerente, o proponente e o governo de Queensland".

Se o estádio for construído, acolherá as cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032 e posteriormmente será a casa da AFL e do críquete em Queensland.