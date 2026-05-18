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Segundo Jens-Frederik Nielsen, o encontro foi “construtivo”, mas não revelou qualquer mudança nos planos norte-americanos para assumir controlo sobre a Gronelândia.

O chefe do Governo reiterou que a população local “não está à venda” e sublinhou que o direito à autodeterminação da Gronelândia “não é tema de negociação”, de acordo com o The Guardian.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Múte B. Egede, afirmou que Washington mantém o objetivo de adquirir o território, acrescentando que a posição da Gronelândia permanece inalterada.

Jens-Frederik Nielsen adiantou ainda que os contactos com os Estados Unidos irão continuar, mas avisou que qualquer aproximação dependerá do respeito norte-americano pelas “linhas vermelhas” e pela soberania da Gronelândia.

Jeff Landry deslocou-se à Islândia para participar na conferência empresarial “Future Greenland”, um evento aberto ao público.

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