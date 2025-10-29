Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O resgate ocorreu após um alerta de um popular que informou sobre a presença da ave desorientada num terreno agrícola. No local, os elementos do SEPNA verificaram que o grifo se encontrava debilitado e incapaz de voar, garantindo o seu transporte para as instalações do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) em Bragança.

Posteriormente, o animal foi encaminhado para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, onde será monitorizado até à sua recuperação e posterior libertação no habitat natural.

A GNR reforça a importância da proteção dos animais e apela à população para a denúncia de situações de risco ambiental, através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência.

