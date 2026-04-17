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“Está tudo parado”, afirmou um representante dos trabalhadores à Lusa, sublinhando que, apesar de ainda não serem conhecidos os dados oficiais de adesão, a greve obrigou à suspensão da atividade industrial desde o turno da noite. Segundo a mesma fonte, citada pela RTP Notícias, o cenário deverá repetir-se no turno da tarde.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE Sul), o turno iniciado às 23h40 de quinta-feira “não produziu uma única unidade”, situação que se manteve no turno da manhã desta sexta-feira, que “também não teve condições para produzir”.

Em comunicado, o sindicato considera que a paralisação da fábrica da Volkswagen em Palmela é “o retrato do pacote laboral rejeitado”, defendendo que os trabalhadores já demonstraram, “nas empresas e na rua”, a oposição às alterações propostas.

A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa já tinha anunciado a participação na manifestação convocada para esta sexta-feira pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), deixando ainda um apelo à realização de uma nova greve geral contra o que classificam como um pacote laboral “cozinhado pelo Governo e pelos patrões e contra os trabalhadores”.

Por sua vez, a CGTP acusa o Governo de violar “o direito constitucional de participação” das estruturas representativas dos trabalhadores no processo legislativo, alegando que tem sido afastada das negociações sobre a revisão da lei laboral e que não recebeu a versão mais recente da proposta.

O anteprojeto de reforma, designado “Trabalho XXI”, foi apresentado a 24 de julho de 2025 como uma revisão profunda da legislação laboral, prevendo mais de uma centena de alterações ao Código do Trabalho.

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