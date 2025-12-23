Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a decisão, durante a paralisação deverá ser garantida a assistência em escala a “voos de Estado, militares, de emergência, humanitários e de socorro”, bem como “operações indispensáveis à segurança de pessoas, aeronaves e instalações”.

Os serviços mínimos incluem ainda ligações aéreas às regiões autónomas, com a realização de “pelo menos um voo”, assim como “outras operações consideradas essenciais, nos termos da legislação laboral aplicável”, de acordo com a decisão hoje conhecida.

A greve foi convocada pelo Sitava – Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e pelo STHAA – Sindicato dos Trabalhadores de Handling, Aviação e Aeroportos, devido à incerteza quanto ao futuro dos trabalhadores no âmbito do concurso para atribuição das licenças de assistência em escala (handling).

O relatório preliminar da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) coloca em primeiro lugar o consórcio Clece/South, cenário que motivou a contestação sindical.

Entretanto, o Governo decidiu prorrogar as licenças atualmente em vigor, que estão a concurso, até pelo menos 19 de maio de 2026.

Os sindicatos exigem garantias escritas quanto à manutenção dos postos de trabalho e dos direitos adquiridos, num universo de mais de 3.700 trabalhadores da SPdH, dos quais cerca de 2.070 estão diretamente abrangidos pelo concurso.

