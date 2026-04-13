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A decisão surge depois de uma reunião com o Conselho de Administração, na qual, segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), foram reunidas condições para suspender a paralisação.

De acordo com a dirigente sindical Sara Gligó, a empresa aceitou soluções que permitem evitar a greve, nomeadamente no que diz respeito às chefias dos departamentos operacionais, incluindo trabalhadores do Posto de Comando Central, Sala de Comando Central e Comando de Energia e da Tração.

Num comunicado, a FECTRANS indica que foram asseguradas várias reivindicações, entre as quais o reforço do guarnecimento dos postos de trabalho, a reposição de efetivos em todas as categorias profissionais destas áreas e o cumprimento das escalas e horários de trabalho conforme o acordo de empresa.

Perante este entendimento, o sindicato considera estarem reunidas as condições para o normal funcionamento do Metropolitano de Lisboa.

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