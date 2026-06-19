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A paralisação foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (STFPSSRA) e está a afetar diferentes unidades do Serviço Nacional de Saúde, com impacto variável consoante as regiões e especialidades.

De acordo com Elisabete Gonçalves, dirigente sindical, os primeiros dados recolhidos apontam para uma adesão entre 60% e 70% no Norte do país, enquanto na região Sul os valores poderão situar-se entre os 80% e 85%. Em alguns hospitais, sublinhou, a adesão terá mesmo atingido os 100% em determinados serviços.

“Há muitos hospitais com adesão a 100%, mas na generalidade do que nos têm vindo a chegar tem sido na ordem dos 80% e 85%”, referiu.

Em Coimbra, segundo o dirigente sindical Tiago Acúrcio, os serviços mínimos foram assegurados no turno da noite em áreas como bloco operatório, urgência, cuidados intensivos e esterilização, bem como nos internamentos. No turno da manhã, indicou, cerca de 90% a 95% dos serviços estão a funcionar apenas com os recursos definidos pelo Tribunal Arbitral para garantir os serviços mínimos.

Nas urgências, apenas os profissionais escalados para serviços mínimos estão a trabalhar, enquanto no bloco operatório apenas uma sala se mantém ativa. As consultas foram igualmente afetadas, funcionando apenas em casos específicos de tratamentos em curso.

A paralisação abrange todos os trabalhadores do setor da saúde e tem como reivindicações principais a abertura de processos negociais, a melhoria das condições de trabalho, a valorização profissional e o reforço do número de profissionais no SNS.

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