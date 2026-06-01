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A paralisação decorre nos dias 1, 2, 3 e 5 de junho e surge em protesto contra o que o sindicato considera serem problemas estruturais que afetam os trabalhadores e o funcionamento dos serviços.

Em comunicado, o STM aponta para a degradação das condições de trabalho e para o aumento da pressão sobre os profissionais, sem o correspondente reforço de meios humanos e técnicos.

Entre as principais preocupações identificadas pelo sindicato estão a incapacidade de resposta célere aos processos de regularização, com impacto nos trabalhadores e nos cidadãos estrangeiros, e o recurso ao outsourcing em funções de elevada complexidade técnica, que, na sua perspetiva, pode comprometer a qualidade do serviço público.

O sindicato manifesta ainda preocupação com a deterioração da imagem institucional da AIMA, considerando que essa situação tem reflexos negativos na valorização e no reconhecimento dos profissionais.

Segundo o STM, o Governo não tem adotado medidas eficazes que garantam dignidade, estabilidade e valorização das funções dos técnicos de migração, lamentando igualmente o incumprimento de compromissos assumidos.

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