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Os primeiros impactos fizeram-se sentir durante a noite. Em Lisboa, o Metro encerrou às 23h00 de terça-feira e permanece sem circulação. No Porto, a operação está limitada à Linha Amarela e ao troço entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão.

A ferrovia também regista constrangimentos, com a CP a indicar que não circularam 67 das 188 composições previstas. A recolha de resíduos urbanos enfrenta igualmente dificuldades em algumas cidades devido à adesão dos trabalhadores à greve.

Nos aeroportos, prevê-se um dia particularmente difícil para os passageiros. Foram cancelados 329 dos 508 voos programados, o equivalente a 65% da operação prevista, segundo a CNN. Nas ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, a situação é agravada pela inexistência de serviços mínimos na Soflusa, afetando a mobilidade de milhares de passageiros.