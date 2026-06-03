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As provas de Português do 6.º ano estavam agendadas para esta quarta-feira, mas só 48% dos alunos realizaram a avaliação, devido à greve geral contra o pacote laboral convocada pela CGTP. Os alunos que não realizaram a prova esta quarta-feira devido à greve poderão fazê-la na terça-feira.

O balanço foi feito pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da requalificada Residência Universitária dos Combatentes, em Coimbra.

“Nenhum aluno será prejudicado e, por isso, obviamente, nós tínhamos um plano de contingência“, disse Fernando Alexandre, adiantando que o novo enunciado vai permitir comparar os resultados dos alunos.

As provas ModA, realizadas pelos alunos dos 4.º e 6.º anos, arrancaram há uma semana e vão decorrer até terça-feira. Depois das provas de Português dirigidas aos alunos do 6.º ano, marcadas para esta quarta-feira, segue-se a prova de Matemática do 4.º ano na sexta-feira, dia para quando está convocada uma greve dos trabalhadores não docentes das escolas.

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