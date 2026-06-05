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Esta paralisação, marcada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESINAP), abrange todos os trabalhadores não docentes de creches, escolas, misericórdias e instituições com atividades de apoio à família.

Segundo a TSF com recurso à Lusa, a FESINAP defende também a atribuição de um suplemento de penosidade aos funcionários que trabalham em unidades de ensino especializado e contesta as alterações à lei laboral.

Esta greve acontece no dia em que estão agendadas as provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) de Matemática para o 4.º ano. Segundo o ECO, a greve geral da passada quarta-feira impediu mais de metade dos alunos do 6.º ano de fazer a ModA de Português, havendo a possibilidade de esta prova sem caráter obrigatório ser realizada na próxima terça-feira, dia 9.

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