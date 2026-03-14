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A organização explicou que, apesar de terem sido analisadas várias alternativas, decidiu-se não substituir essas corridas no calendário de abril. As provas das categorias de suporte, Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, também não se realizarão nas datas inicialmente previstas.

A decisão foi tomada em conjunto com a Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e com os promotores locais.

O presidente e CEO da Formula One, Stefano Domenicali, afirmou que foi uma decisão difícil, mas necessária tendo em conta a situação atual na região, agradecendo à FIA e aos promotores pelo apoio e compreensão.

Também o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sublinhou que a segurança e o bem-estar da comunidade do desporto são a prioridade, expressando esperança num rápido regresso à estabilidade no Médio Oriente.

Em declarações no site oficial da Fórmula 1, Mohammed Ben Sulayem, presidente da Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), afirmou que “a FIA colocará sempre a segurança e o bem-estar da nossa comunidade e dos nossos colegas em primeiro lugar. Após uma análise cuidadosa, tomámos esta decisão com essa responsabilidade bem presente. Continuamos a esperar por calma, segurança e um rápido regresso à estabilidade na região, e os meus pensamentos estão com todos os que foram afetados por estes acontecimentos recentes.

“O Bahrain e a Arábia Saudita são extremamente importantes para o ecossistema da nossa época de corridas, e espero regressar a ambos assim que as circunstâncias o permitam. Os meus sinceros agradecimentos aos promotores, aos nossos parceiros e aos nossos colegas em todo o campeonato pela abordagem colaborativa e construtiva que levou a esta decisão.”

O Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, diretor-executivo do Bahrain International Circuit, acrescentou: “Apoiamos plenamente a decisão da Formula One e estamos gratos tanto à Fórmula 1 como à FIA pelo seu apoio e pela parceria duradoura. Esperamos voltar a receber fãs de todo o mundo no Bahrain quando a F1 regressar. Em nome de todos nós no BIC, aproveito esta oportunidade para expressar o nosso sincero agradecimento a todos na comunidade da F1 que dedicaram tempo a enviar-nos mensagens de apoio.”

Os organizadores locais do Bahrain Grand Prix e do Saudi Arabian Grand Prix disseram compreender a decisão e mantêm a expectativa de voltar a receber a Fórmula 1 quando as circunstâncias o permitirem.

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