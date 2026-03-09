Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De manhã, na Assembleia da Republica, Seguro já tinha dito ao seu antecessor “fica a gratidão, e julgo que também posso dizer, o afeto, de um país que sentiu sempre a sua presença nos momentos mais importantes, dos últimos dez anos. Também com estes fundamentos, decidi condecorá-lo com o mais alto grau da Ordem da Liberdade - o Grão-Colar da Ordem da Liberdade - em cerimónia a ocorrer no dia de hoje.”

Os abraços repetiram-se antes e depois de almoço, sempre com trocas de sorrisos e de afetos. Mas o dia haveria de acabar com o abraço final e a derradeira homenagem.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou com cerca de quinze minutos de antecedência e ali esperou por António José Seguro, na Sala dos Embaixadores, do Palácio Nacional da Ajuda, com membros da sua Casa Civil atrás.

O novo Presidente da República chegou acompanhado da mulher, como esteve o dia todo, e ladeado por José Pedro Aguiar Branco e Luís Montenegro, entrega ao seu antecessor o Grande colar da ordem da liberdade, como já vem sendo uma tradição no dia da tomada de posse.

Um Marcelo Rebelo de Sousa emocionado foi aplaudido pelas três mais altas figuras da nação e por poucos convidados, entre os quais Manuela Ferreira Leite. A homenagem ficou selada com um longo abraço entre o ex-Presidente e aquele que agora inicia funções.

Foi este o último ato público de Marcelo Rebelo de Sousa no dia em que cessa de ser presidente, um momento simbólico de despedida daquele que há-de ficar conhecido como o Presidente dos Afectos.

