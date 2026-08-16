Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Instituto Nacional espanhol, citado pela SIC Notícias, as réplicas concentraram-se no sul da região de Granada. Tiveram magnitudes entre 1,5 e 3,1 e epicentros a pouca profundada, o que explica que tenham sido sentidas pela população.

Não há registo de vítimas.

As réplicas surgem após um sismo de magnitude 5, que aconteceu no sábado, às 01h04 (00h04 em Portugal). O abalo causou apenas danos materiais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.