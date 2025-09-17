O incidente ocorreu pelas 14h05, no interior de um depósito de material de guerra, durante uma atividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução

Os três militares, do Regimento de Paraquedistas, foram “prontamente assistidos pelo enfermeiro da Unidade”, lê-se no comunicado do exército replicado pelo Observador.

Segundo o mesmo comunicado, um dos oficiais foi assistido no Hospital de Abrantes e já recebeu alta durante a tarde, outro foi transferido para São José, em Lisboa, onde foi submetido a cirurgia reconstrutiva por um ferimento na mão esquerda. O Exército garante que foi aberto um processo de averiguações com o objetivo de apurar as circunstâncias do incidente.