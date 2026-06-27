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A girafa Gracie, que esteve desaparecida durante quase duas semanas depois de ter saído de um rancho privado no estado norte-americano do Texas, foi encontrada em segurança na sexta-feira, informou o The Guardian, citando as autoridades locais.

A localização do animal foi confirmada após uma operação de busca aérea. O xerife do condado de Real, Nathan Johnson, anunciou o sucesso da missão através de uma publicação na rede social Facebook, onde identificou Gracie como "a girafa errante".

O desaparecimento teve início a 12 de junho, quando a girafa saiu do seu recinto no Cedar Hollow Ranch, em Leakey, uma pequena localidade com cerca de 700 habitantes situada a duas horas de viagem para oeste de San Antonio.

A fuga de uma girafa-reticulada, espécie nativa de vários países da África Oriental, rapidamente ganhou projeção na internet. O gabinete do xerife chegou mesmo a divulgar um comunicado a pedir a colaboração da população, descrevendo as características distintivas do animal para facilitar a sua identificação.

De acordo com o jornal britânico, o gestor do Cedar Hollow Ranch, Vick Jones, ofereceu uma recompensa de cinco mil dólares por informações que permitissem encontrar Gracie. Além disso, contratou helicópteros e drones para apoiar as operações de busca.

As esperanças de encontrar a girafa aumentaram na terça-feira, quando um órgão de comunicação social local noticiou que Gracie tinha sido localizada. No entanto, Nathan Johnson desmentiu essa informação, afirmando que o animal continuava desaparecido. Mais tarde, o mesmo meio de comunicação recuou na notícia, explicando que a informação inicial não tinha podido ser confirmada. O xerife atribuiu a confusão à divulgação de desinformação na internet.

A confirmação do verdadeiro resgate surgiu pouco antes das 10h00 de sexta-feira, quando Nathan Johnson informou que a operação aérea conduzida por Vick Jones e Jeff Hill, da Concho Aviation, tinha conseguido localizar Gracie.

A girafa encontrava-se a cerca de quatro milhas, o equivalente a aproximadamente 6,4 quilómetros, a sul do Cedar Hollow Ranch. O xerife divulgou fotografias aéreas que mostram o animal entre arbustos numa zona de terreno pouco denso.

Vick Jones contactou de imediato o veterinário responsável e iniciou a organização de uma equipa para capturar Gracie em segurança e transportá-la de regresso ao rancho.

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