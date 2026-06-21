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Luís Montenegro afirmou que o sistema foi já anunciado anteriormente na Web Summit e que está “pronto” para ser apresentado publicamente no próximo mês. Segundo o chefe do Governo, trata-se de uma ferramenta com múltiplas aplicações, incluindo o apoio ao ensino e utilização em estruturas como as Forças Armadas e a Marinha.

“É um motor de inovação para empresas e universidades e um instrumento de inovação na lusofonia”, destacou o primeiro-ministro, sublinhando a ambição de posicionar Portugal na área da Inteligência Artificial.

No mesmo discurso, Montenegro enquadrou esta aposta tecnológica na estratégia mais ampla de habitação, referindo que o Governo vai concluir a reforma do regime jurídico do arrendamento com o objetivo de “colocar todas as casas disponíveis no mercado”, recordando também a redução de impostos já implementada no setor.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que o Governo vai lançar nas próximas semanas, em Guimarães, as comemorações dos 900 anos de Portugal, destacando a importância da língua e da cultura portuguesas.

No plano da educação e regulação digital, o executivo irá igualmente avançar com trabalho parlamentar sobre o uso de dispositivos digitais nas escolas e sobre a utilização das redes sociais, numa abordagem que pretende adaptar o sistema educativo aos desafios tecnológicos.

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