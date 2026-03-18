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O governante respondia a questões colocadas pelo PSD sobre a atuação do Executivo face aos danos provocados pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta, que afetaram sobretudo municípios do centro do país no final de janeiro e início de fevereiro.

“Sim, o Governo vai apresentar uma candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia”, afirmou Manuel Castro Almeida, sem adiantar, para já, o montante do apoio a solicitar ou o calendário do processo.

O Fundo de Solidariedade da União Europeia permite mobilizar até mil milhões de euros por ano para apoiar Estados-membros afetados por catástrofes naturais graves, através de uma assistência financeira rápida e flexível destinada a cobrir custos de emergência, reconstrução de infraestruturas e apoio às populações.

Em resposta a críticas do PS, o ministro rejeitou ter responsabilizado as autarquias por eventuais atrasos na chegada dos apoios às populações afetadas. Reconheceu, no entanto, que existem constrangimentos nos processos administrativos. “Há muitos problemas que estão a embaraçar os pagamentos”, afirmou, sublinhando a necessidade de acelerar procedimentos. “Temos de ser tão rápidos quanto possível, com a menor burocracia possível.”

Desde 28 de janeiro, pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, tendo-se registado também centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes ocorreram durante trabalhos de recuperação após os temporais.

As condições meteorológicas adversas afetaram o território continental durante cerca de três semanas, provocando a destruição total ou parcial de milhares de habitações, empresas e equipamentos públicos, além de quedas de árvores e estruturas, cortes de eletricidade, água e comunicações, bem como inundações e cheias. Os prejuízos são estimados em milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais atingidas pelas tempestades, concentrando a maioria dos danos materiais e humanos.

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