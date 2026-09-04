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O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro, que reconheceu que "o aumento dos combustíveis preocupa os portugueses e o Governo”, sublinhando que as causas da subida são externas, mas que as suas consequências “são globais”.

Apesar do aumento previsto dos combustíveis e do impacto que estes estão a ter na inflação, o Governo não prevê, para já, a adoção de novas medidas de mitigação para além do reforço do desconto no ISP.

“Já tomámos decisões para proteger tanto quanto possível os portugueses do escalar do preço dos combustíveis em mais de 300 milhões de euros”, afirmou Leitão Amaro.

Segundo o ministro, o reforço agora anunciado está alinhado com o mecanismo de devolução do ISP atualmente em vigor.

“Os três cêntimos de aumento no desconto significam que atualmente o conjunto dos descontos no ISP totaliza 23 cêntimos na gasolina e no gasóleo”, detalhou Leitão Amaro.

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