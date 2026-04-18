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Segundo a SIC, o Governo decidiu reduzir o desconto extraordinário e temporário no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), na sequência da prevista descida do preço dos combustíveis na próxima semana.

O ajuste incide especificamente sobre o gasóleo, mantendo-se inalterado o desconto aplicado à gasolina sem chumbo, conforme foi decidido no despacho publicado na noite de sexta-feira.

Com esta alteração, o preço do gasóleo deixa de registar uma descida de 13 cêntimos por litro e passa a baixar apenas 11 cêntimos, ou 11,4 cêntimos, refletindo o aumento de 1,5 cêntimos na taxa do imposto.

O Governo procede assim a um ajustamento na taxa do ISP, que passa de um desconto de 8,3 cêntimos para 6,8 cêntimos por litro no gasóleo, o que explica a redução do impacto da descida prevista no preço final.

Segundo os dados referidos pela Direção-Geral de Energia, o preço médio do gasóleo deverá rondar os 1,96 euros por litro na próxima semana, embora o valor final possa variar consoante o posto de abastecimento e a região.

No que respeita à gasolina, o desconto no ISP mantém-se nos 4,5 cêntimos por litro, sendo esperado que o preço baixe cerca de um cêntimo, fixando-se em torno dos 1,90 euros por litro na próxima semana.

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