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De acordo com uma portaria publicada em Diário da República, os descontos aplicáveis no continente passam a ser de 60,78 euros por 1000 litros no gasóleo rodoviário e de 49,80 euros por 1000 litros na gasolina sem chumbo.

No diploma, o Executivo recorda que este mecanismo temporário foi criado para responder ao aumento extraordinário dos preços dos combustíveis, associado ao impacto da crise geopolítica e militar no Médio Oriente nos mercados do petróleo e derivados, sendo acionado sempre que a subida de preços ultrapasse os 10 cêntimos por litro face aos valores registados entre 2 e 6 de março.

Esta sexta-feira, os preços do petróleo registaram uma subida de cerca de 1%, num contexto de novos confrontos entre os Estados Unidos e o Irão e sem perspetivas de reabertura a curto prazo do estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o transporte de petróleo e gás liquefeito.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na quinta-feira o preço médio do gasóleo simples em Portugal era de 2,034 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custava 1,994 euros por litro.