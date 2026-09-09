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O Governo pretende aproveitar a entrada do Estado no capital da REN para acelerar a expansão das energias renováveis e contribuir para uma redução dos custos da eletricidade. A posição de 13,7% foi adquirida através da Parpública e tornou o Estado no segundo maior acionista da empresa, atrás da chinesa State Grid, que detém 25%.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, defende que a participação "deve ser utilizada para reforçar a capacidade das redes e facilitar a ligação de novos projetos de produção renovável". A estratégia surge num momento em que o Governo procura aumentar a produção nacional de eletricidade e reduzir a exposição aos combustíveis fósseis.

A REN tem um papel central neste processo porque é responsável pela operação das redes nacionais de transporte de eletricidade e gás. A própria empresa prevê investimentos na expansão e modernização da rede de muito alta tensão, incluindo novas linhas e subestações e o aumento da capacidade de infraestruturas existentes.

A aposta nas renováveis é também uma resposta ao aumento da procura por ligações à rede. O Governo identificou dezenas de gigawatts de pedidos de ligação pendentes e estima que sejam necessários investimentos significativos para aumentar a capacidade da rede e permitir a entrada de nova produção.

Portugal já apresenta uma elevada incorporação de eletricidade renovável. No primeiro trimestre deste ano, mais de 80% da eletricidade produzida no país teve origem em fontes renováveis, segundo dados divulgados pelo Governo. A REN registou, por sua vez, uma quota renovável de 70,4% do consumo nos primeiros seis meses de 2026.

O Executivo está ainda a preparar contratos por diferença para projetos renováveis. O mecanismo pretende dar maior estabilidade aos preços e às receitas dos produtores e, quando os preços de mercado ultrapassarem determinados valores de referência, permitir que parte dessa diferença reverta para o sistema elétrico e para os consumidores.

A entrada do Estado na REN foi concluída em setembro, depois de a Parpública adquirir 91,7 milhões de ações correspondentes a 13,7% do capital. A operação marcou o regresso do Estado à estrutura acionista da empresa, de onde tinha saído em 2014.

A questão agora é saber até que ponto a posição acionista permitirá ao Governo acelerar efetivamente os investimentos na rede e reduzir os custos suportados pelos consumidores. A participação não elimina o papel da ERSE enquanto regulador independente nem substitui as competências do Estado enquanto concedente da rede.