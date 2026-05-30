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Entre as novas regras previstas está a obrigatoriedade de as operadoras implementarem mecanismos de deteção e combate a fraudes, como mensagens de ‘spoofing’, uma técnica em que os burlões falsificam números de telefone ou identidades de entidades confiáveis para enganar as vítimas e obter dados pessoais ou dinheiro. As empresas poderão também ser obrigadas a bloquear ou ocultar mensagens que contenham ligações suspeitas ou enganosas.

"Tenho uma chamada sua". "Não fui eu que liguei". Centenas de pessoas relatam chamadas "fantasma". Autoridades explicam fenómeno de spoofing de números pessoais
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A proposta inclui ainda a obrigação de identificação dos utilizadores de cartões pré-pagos móveis, uma medida que pretende dificultar o anonimato associado a atividades fraudulentas. Em paralelo, o diploma prevê também a possibilidade de instalação de inibidores de sinal em estabelecimentos prisionais, com o objetivo de reforçar a segurança.

Segundo o Governo, estas alterações legislativas pretendem dar resposta ao aumento de fraudes digitais e alinhar Portugal com outros países europeus nesta matéria. De facto, o Banco de Portugal já tinha alertado que Portugal era, até agora, o único país da União Europeia sem legislação específica para combater o ‘spoofing’.

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