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O governante explicou que, nas maiores freguesias sem caixas automáticas, o objetivo é "poder instalar as normais máquinas Multibanco".

Já nas mais pequenas, o objetivo é "instalar não as máquinas Multibanco mas aquelas pequenas plataformas que permite fazer o que uma máquina Multibanco permite, a não ser dar dinheiro". Ou seja, nestas freguesias, o objetivo é instalar máquinas que permitam aos cidadãos fazer operações como pagamentos, mas sem a opção de levantar dinheiro.

Aí, disse, o projeto é que sejam as juntas de freguesias a entregar dinheiro às pessoas que pretendem levantar dinheiro "vivo".

A falta de caixas Multibanco tem sido uma preocupação regularmente levantada pela Associação Nacional de Freguesias - Anafre que, inclusivamente, foi debatida no congresso de final de janeiro. Aí, foi aprovada uma moção que pedia atenção para este assunto. Sobre serem as juntas de freguesia a entregar dinheiro, no passado, a Anafre já tinha levantado dúvidas sobre a capacidade de as juntas de freguesia adiantarem dinheiro.

Em setembro de 2025, a Denária, associação que defende a utilização do numerário como um meio de pagamento, citava dados do Banco de Portugal de 2022, segundo os quais 1276 freguesias (41%) não tinham qualquer ponto de acesso a dinheiro físico.

Na mesma ocasião, o ministro afirmou que o Governo está a preparar um código autárquico para "concentrar", "atualizar" e "harmonizar" a legislação relativa ao poder local. "Hoje há uma diversificação, uma pulverização legislativa que dificulta a vida dos autarcas [e] dos trabalhadores das autarquias locais", admitiu Castro Almeida

O ministro disse esperar que o documento possa ser apreciado pelo Parlamento "antes do final da legislatura".

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