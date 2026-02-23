Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O diploma estabelece que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), em articulação com os estabelecimentos prisionais, poderá desenvolver programas de reinserção social que incluam atividades de utilidade pública, como a limpeza, manutenção e valorização de terrenos, matas e áreas florestais. Além disso, prevê a reabilitação de espaços afetados por incêndios e a execução de ações de prevenção de riscos coletivos e de proteção civil.

Na proposta, o Governo também reforça o papel do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) na prevenção de incêndios. Entre as medidas previstas estão o mapeamento de áreas florestais para intervenção prioritária, a utilização de drones para fiscalização e deteção de focos, a criação de linhas de denúncia e alerta e a realização de programas de sensibilização e exercícios de prevenção.

Segundo o executivo, esta iniciativa surge numa altura em que o crime de incêndio florestal continua a ser considerado prioritário, mas que na legislação anterior não tinha medidas específicas para prevenção. A proposta de lei visa, assim, criar um conjunto de medidas estruturadas, combinando a utilização de recursos humanos do sistema prisional e tecnologia para reforçar a proteção das áreas florestais.