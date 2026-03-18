A declaração foi feita durante o debate quinzenal no parlamento, em resposta a questões colocadas pela líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Segundo o chefe do Governo, o executivo está empenhado em alcançar um entendimento com os parceiros sociais, embora admita avançar com a proposta legislativa mesmo sem acordo.

“O Governo trará uma proposta de alteração à lei do trabalho a esta assembleia, trará se não houver acordo. Mas fará tudo, fará mesmo tudo, esgotará todas as possibilidades para que ela chegue à Assembleia da República com um acordo subscrito em sede de concertação social”, afirmou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que o processo em curso está a ser conduzido “com sentido de equilíbrio” e ajustado à realidade económica do país. O objetivo, explicou, é posicionar Portugal “no leque das economias que são atrativas por todos os fatores de competitividade”, incluindo uma maior dinamização do mercado de trabalho.