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A medida inclui a criação de um novo catálogo nacional de formações, a implementação de centros tecnológicos especializados e a atualização dos escalões de financiamento das escolas profissionais, um sistema que, segundo o Executivo, está desatualizado há mais de uma década.

Em declarações no Fórum TSF, Alexandre Homem Cristo afirmou que o Governo está “motivado” para reforçar esta via de ensino e garantir maior adequação às necessidades do mercado de trabalho.

“O Governo tem feito um grande caminho nesse sentido e, no próximo ano letivo, vamos ter várias alterações a entrar a partir de setembro e, em setembro, vamos ter um ensino profissional renovado”, afirmou o governante.

Uma das mudanças centrais passa pela revisão do modelo de financiamento. Atualmente, os cursos profissionais estão divididos em escalões que determinam o apoio financeiro atribuído às escolas, com valores que variam consoante o nível do curso. Segundo o secretário de Estado, essa tabela foi definida em 2010 e já não reflete a realidade atual.

“Há aqui uma desatualização destes valores, que prejudica o funcionamento das escolas, mas também a qualidade e a oferta”, explicou.

O Governo pretende, com esta revisão, reforçar a capacidade de resposta das escolas profissionais, tanto em termos de oferta formativa como de ligação às necessidades das empresas e da economia.

O anúncio surge numa altura em que o tema da formação profissional tem ganho destaque no debate político, com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, a defender recentemente uma aposta mais forte nesta área como instrumento para aumentar a produtividade e melhorar os salários.

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