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O anúncio foi feito esta segunda-feira na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, onde o governante destacou o desempenho do Passe Ferroviário Verde, lançado em outubro de 2024, que já ultrapassou a marca de um milhão de unidades vendidas.

Segundo Miguel Pinto Luz, o Governo já manteve reuniões com “as grandes empresas do setor dos transportes, do setor público”, com vista à criação de um novo modelo de mobilidade. “O Passe Verde Ferroviário foi um sucesso e estamos a trabalhar para, nos próximos meses, podermos apresentar uma solução de um passe intermodal, mas à escala nacional”, afirmou.

A medida pretende integrar diferentes operadores e modos de transporte num único título, alargando a lógica de mobilidade simplificada a todo o território nacional.

Outra novidade avançada pelo ministro é a integração do Passe Ferroviário Verde na aplicação Gov.pt, a partir de maio. A plataforma já permite armazenar documentos digitais como o cartão de cidadão e a carta de condução, passando agora também a incluir o passe ferroviário.

Lançado em 2024, o Passe Ferroviário Verde permite viagens por 20 euros durante 30 dias em serviços Intercidades (com reserva), Regionais e Urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra, fora das áreas metropolitanas. Atualmente, existem cerca de 70 mil passes ativos, sendo que 84% das adesões já são feitas por via digital.

O ministro reconheceu que o aumento da procura tem gerado constrangimentos de capacidade no sistema ferroviário. “É bom que tenhamos hoje um problema positivo, que é termos mais pessoas a querer andar de comboio e não conseguirem”, afirmou, sublinhando o investimento previsto de 1.800 milhões de euros para a renovação da frota ferroviária, com a aquisição de 195 novas automotoras.

Miguel Pinto Luz referiu ainda que a Comboios de Portugal passou a estar fora do perímetro de consolidação do Estado, por apresentar contas consideradas saudáveis, destacando também o impacto financeiro positivo do passe, com aumento de receitas no transporte regional e intercidades.

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