Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo português afirmou esta sexta-feira que acompanha com "grande preocupação" a crise migratória em Ceuta, depois da entrada irregular de dezenas de milhares de migrantes na cidade autónoma espanhola. Em comunicado, o Executivo de Luís Montenegro assegura que mantém contacto permanente com Espanha e Marrocos e que as autoridades nacionais estão a cooperar estreitamente com as congéneres espanholas.

Segundo o Governo, desde o início da crise tem recebido informações das autoridades espanholas, que garantiram estar a trabalhar em estreita coordenação com Marrocos para travar e inverter o fluxo migratório registado nas últimas semanas, intensificado nos dois últimos dias.

O Executivo sublinha ainda que a GNR e a Polícia Marítima estão a atuar em articulação com as autoridades espanholas, acompanhando a evolução da situação e reforçando a cooperação no âmbito da segurança e vigilância das fronteiras.

Na mesma nota, o Governo reafirma que a integridade do espaço Schengen depende de um controlo rigoroso das fronteiras externas da União Europeia, defendendo igualmente um combate firme a todas as formas de imigração ilegal.

A posição surge numa altura em que a vaga migratória em Ceuta voltou a colocar pressão sobre as autoridades espanholas e reacendeu o debate europeu sobre o reforço da proteção das fronteiras externas e a gestão dos fluxos migratórios.

Portugal garante que continuará a acompanhar a evolução da situação em coordenação permanente com os Governos de Espanha e de Marrocos, mantendo a cooperação operacional entre as forças de segurança dos três países.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.