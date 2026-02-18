Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esclareceu que, embora a UGT tenha sido convidada, "não mostrou disponibilidade em nenhum momento esta semana", revela a Lusa. Ainda assim, garantiu que "o Governo mantém toda a disponibilidade para conversar" com o sindicato.

A CGTP também não vai estar presente na reunião afirmando ter sabido desta através da comunicação social.

O anteprojeto de reforma, chamado "Trabalho XXI", foi apresentado pelo Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP) em 25 de julho de 2025 e continua em discussão na Concertação Social, antes de o executivo submeter uma proposta de lei no parlamento.

As alterações propostas mereceram um 'não' das centrais sindicais, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores e avançaram em conjunto para uma greve geral realizada em 11 de dezembro de 2025.

