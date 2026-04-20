Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A garantia foi deixada pelo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que afirmou que o Executivo tem mantido contacto regular com as empresas petrolíferas para monitorizar os níveis de stock de combustível disponíveis.

“É um problema internacional e à escala europeia, que estamos a acompanhar de perto e queremos garantir que nada falhe nos próximos meses”, afirmou o governante, à margem de um evento em Lisboa.

Questionado sobre a possibilidade de cancelamentos de voos, Miguel Pinto Luz recusou fazer previsões, mas assegurou confiança na continuidade da operação aérea. “Não vou antecipar, mas acreditamos que a oferta continuará a ser garantida”, referiu.

O ministro sublinhou ainda que o Governo “esteve sempre em contacto com as petrolíferas” para avaliar os limites de combustível armazenado nos aeroportos nacionais, num contexto de preocupação crescente no setor da aviação europeu.

Os alertas surgem após declarações da Agência Internacional de Energia, que apontou para possíveis constrangimentos no abastecimento de combustível de aviação na Europa, e advertências de associações do setor quanto a eventuais cancelamentos e aumento de preços caso a crise energética se agrave.

Apesar disso, o ministro destacou que não existem, neste momento, sinais de perturbação operacional em Portugal e evitou comentar eventuais impactos na privatização da TAP, processo em curso que prevê a venda de até 49,9% da companhia aérea.

“Já falta pouco para termos novidades sobre a TAP, e não vou falar disso hoje. Posso garantir que brevemente traremos novidades”, afirmou.

O Governo aguarda o relatório da Parpública com a avaliação das propostas não vinculativas apresentadas por potenciais investidores, documento que deverá ser entregue no início de maio.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.