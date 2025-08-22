Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à CNN Portugal, o ministro da Agricultura e do Mar respondeu às críticas sobre a ausência dos governantes nos locais, revelando "as populações nunca estiveram abandonadas. Logo que os fogos acabaram, fomos para o terreno”.

José Manuel Fernandes remete para a deliberação da comissão técnica independente criada em 2017 na sequência do incêndio em Pedrogão Grande, para justificar a não deslocação do Governo aos teatros de operações.

“Não atrapalhar não significa não acompanhar”, retorquiu o ministro, referindo que esteve “presente”, mas que efetivamente não se deslocaram na “altura dos fogos”, apenas numa fase posterior.

Questionado sobre medidas tomadas antes do verão para evitar a elevada dimensão dos incêndios que se registaram estas últimas semanas no norte e centro do país, José Manuel Fernandes diz que o Governo fez “muito em termos de prevenção”, admitindo, ao mesmo tempo, que isto “não significa que não se tenha de aumentar esta prevenção”.