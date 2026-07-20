Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na última semana, verificaram‑se atrasos significativos na divulgação das notas, sobretudo das provas finais do 9.º ano, que chegaram às escolas mais tarde do que previsto. O Júri Nacional de Exames já tinha alertado para dificuldades no envio das classificações, situação que levou a sucessivos adiamentos e razão também para que Governo marcasse esta conferência para apresentar explicações a alunos e pais.

O processo de correção digital das provas enfrentou falhas, obrigando a verificações adicionais e ao prolongamento dos prazos. A conferência de imprensa deverá assim esclarecer o ponto de situação e as medidas adotadas para garantir rigor e transparência.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, já tinha admitido que persistiam dificuldades na obtenção de professores classificadores, sobretudo nas disciplinas de Matemática e Português, onde a carga de trabalho foi maior. Apesar de 99,3% das provas estarem já corrigidas, o atraso na afixação das pautas mantém‑se.

No domingo, uma informação do Júri Nacional de Exames dirigida aos estabelecimentos de ensino informou que as notas das provas finais do 9.º ano, realizadas na transição dos alunos para o ensino secundário, seriam enviadas até ao final do dia às escolas para que fossem afixadas ao início da manhã de hoje, se possível até às 9h30.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.