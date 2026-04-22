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A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, manifestou expectativa de que a União Geral de Trabalhadores (UGT) venha a aprovar o acordo para a reforma laboral na reunião marcada para amanhã, considerando que estão reunidas condições para um entendimento final.

“O acordo está apenas pendente de decisão da UGT, que esperamos que seja positiva”, afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho no Parlamento, sublinhando que a reforma é “essencial para que o país possa convergir com a Europa” em matéria de competitividade e produtividade.

A ministra destacou ainda o papel da Concertação Social nas negociações, referindo que o Governo privilegiou este espaço como “primordial de construção de soluções normativas” no âmbito do anteprojeto Trabalho XXI.

Segundo a governante, as confederações patronais já terão dado acordo à versão atual do diploma e foram “consensualizadas cerca de 130 normas” ao longo do processo. “Não se vê porque teríamos de claudicar por causa destes três ou quatro pontos”, afirmou, acrescentando que a UGT terá visto acolhidas mais de 30 propostas.

A ministra mostrou-se confiante num desfecho positivo, afirmando que a central sindical “mostrou-se sempre parceira que quer negociar”. Ainda assim, admitiu a existência de um cenário alternativo caso não haja acordo.

No mesmo debate parlamentar, Maria do Rosário Palma Ramalho revelou que o Governo contabiliza 388 milhões de euros em apoios às populações e empresas afetadas pelo sistema de tempestades que atingiu o país em janeiro.

Entre as medidas estão apoios diretos de 537 euros a pessoas e 1.075 euros a famílias, isenção de contribuições para a Segurança Social, regimes de lay-off simplificado até um ano e incentivos à manutenção de postos de trabalho.

A ministra anunciou ainda a intenção de reduzir em 50% o tempo de resposta dos serviços da Segurança Social, incluindo processos como a atribuição de pensões unificadas com a Caixa Geral de Aposentações.

No plano da modernização administrativa, destacou o programa de transformação digital Primeiro Pessoas, que, segundo o Governo, já retirou cerca de 3,5 milhões de utentes dos balcões desde janeiro de 2025.

Está também em curso a criação da Prestação Social Única, destinada a substituir várias prestações do regime não contributivo, bem como a transição para um novo modelo de declaração de remunerações, que deverá estar totalmente implementado a partir de 2027.

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