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De acordo com o ministro, que falou aos jornalistas na Delegação do Governo em Ceuta, entre os que permanecem estão 1.898 menores identificados. O governante garantiu ainda que o processo de identificação dos jovens está quase concluído.

Fernando Grande-Marlaska anunciou ainda que as autoridades concluíram o tratamento de mais de 500 pedidos de asilo internacional e que a maioria teve uma decisão desfavorável.

O governo espanhol determinou que haveria um novo reforço policial em Ceuta, que se vai juntar às forças de segurança que estão na cidade autónoma espanhola desde o final de julho. Há, atualmente, 880 agentes da polícia e 714 guardas civis, mais 270 e quase 200 do que antes da crise, respectivamente.

A Polícia Nacional espanhola vai contar nestes dias com um reforço adicional da Unidade de Prevenção e Reação, de 45 novos agentes, juntamente com 20 da Brigada Central de Estrangeiros e Fronteiras para apoiar o Gabinete de Asilo e Refúgio.

O executivo de Pedro Sánchez vai ainda acelerar a identificação e os procedimentos necessários para que todos os migrantes regressem a Marrocos.

O ministro Fernando Grande-Marlaska garantiu que as pessoas em situação irregular vão regressar “com a maior brevidade” e voltou a sublinhar que quem entrou ilegalmente não pode permanecer em Ceuta, nem entrar no espaço Schengen.

Fernando Grande-Marlaska afirmou ainda que todos os que se encontram escondidos para evitar a identificação vão ser localizados e expulsos de Ceuta.

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