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O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, falam em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros.

Foi aprovada esta manhã a resolução para endereçar o convite aos dois concorrentes Air France-KLM e Lufthansa a passarem à fase das propostas vinculativas para a TAP.

Segundo Miranda Sarmento, “ao contrário de processos anteriores, estão na corrida duas das três maiores empresas europeias e grandes players mundiais”.

Para Miguel Pinto Luz, este processo permite "dar à TAP novo fôlego para continuar a crescer".

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