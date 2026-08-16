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De acordo com o Público, que recorre à Lusa, os dois ministérios referem num comunicado conjunto que a meta das 26.000 casas definida no âmbito do PRR está “mais do que cumprida” e que “será ultrapassada”.

Além das casas prontas para entrega, há mais 12.000 que estão em obra avançada e que o Governo prevê entregar até dezembro deste ano.

O Executivo liderado por Luís Montenegro, o cumprimento da meta foi possível através “um conjunto de medidas previstas no programa Construir Portugal, para desbloquear e acelerar processos”, e da “estreita colaboração entre o Governo, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e os municípios”.

Para que fosse possível cumprir as metas definidas, as verbas do 1.º Direito foram reforçadas em 2.800 milhões de euros do Orçamento de Estado, juntando-se aos 1.400 milhões do PRR.

O Governo indicou ainda que, até 2030, cerca de nove mil milhões de euros vão ser disponibilizados para a habitação pública.

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