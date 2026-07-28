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Segundo a nota, foram também reposicionados na tabela remuneratória os trabalhadores na categoria de base da atual carreira, com 33 ou mais anos de exercício contínuo de funções na área de diagnóstico e terapêutica. De acordo com a mesma fonte, a carreira de Técnicos Superiores das áreas de Diagnóstico e Terapêutica terá nova designação, de Especialistas das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica.

O Governo explica no comunicado que a valorização remuneratória se aplica "após a conclusão do processo de contabilização dos pontos no âmbito da avaliação de desempenho dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica". Aos valores acrescem os aumentos anuais decorrentes do acordo salarial entre sindicatos da administração pública (FESAP) e Governo.

O acordo aplica-se aos trabalhadores integrados na carreira no Serviço Nacional de Saúde, vinculados por contrato individual de trabalho, bem como aos demais trabalhadores que estejam integrados em entidades empregadoras públicas tuteladas por outras áreas governativas, esclarece o Ministério da Saúde.

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