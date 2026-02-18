Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fonte oficial do executivo regional de coligação, PSD/CDS-PP/PPM, afirma à Lusa que "o Governo dos Açores manifesta a sua satisfação pela proposta vinda da região ter sido aprovada na generalidade".

Os deputados do PSD Paulo Moniz, Francisco Pimentel e Nuna Menezes, eleitos pelo círculo dos Açores, e Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves, eleitos pelo círculo da Madeira, exerceram o direito de liberdade de voto que tinha sido anunciado previamente pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

O diploma do parlamento açoriano, que foi aprovado por todas as bancadas à exceção de PSD e CDS-PP, propõe que o subsídio de mobilidade seja “pago aos passageiros por ele abrangidos qualquer que seja a sua situação contributiva perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social”.

A mesma fonte oficial do Governo Regional dos Açores referiu ainda à Lusa que o executivo, “enquanto proponente da proposta aprovada por unanimidade no parlamento da região, saúda uma eventual disponibilidade para, na especialidade e redação final, se incluírem elementos das várias propostas hoje debatidas” na Assembleia da República.

“Hoje, ficou provado que a proposta proveniente da região foi a mais rápida na procura da resolução, e mais rápida seria se tivesse sido aprovada a sua urgência” no dia 23 de janeiro, acrescentou.

