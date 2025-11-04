Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) considerou esta terça-feira que a administração pública regional está a dar um “salto histórico na modernização e digitalização”, através de um investimento de 30,6 milhões de euros que está a ser feito.

“Graças ao Plano de Recuperação e Resiliência — Açores, e em particular à Componente 19, estamos a dar um salto histórico na modernização e digitalização da nossa administração pública“, afirmou o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas.

O secretário regional adiantou que estão a ser investidos 30,6 milhões de euros para “transformar estruturas, processos e atitudes”, como a “criação de 22 novas plataformas digitais e a melhoria de 12 já existentes”.

O governante destacou ainda que a RIAC (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) Móvel já levou mais de dois mil serviços aos cidadãos que não se conseguem deslocar a uma loja RIAC.

