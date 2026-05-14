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Wes Streeting demitiu-se hoje do Governo do Reino Unido, afirmando ter perdido a confiança na liderança do primeiro-ministro, numa altura de crescente pressão interna sobre o Partido Trabalhista após maus resultados eleitorais recentes.

Horas após a demissão, Starmer nomeou James Murray como novo ministro da Saúde e Assistência Social. Downing Street comunicou ao final da tarde a nomeação de Murray, que até agora ocupava o cargo de secretário chefe do Tesouro britânico, para novo responsável da Saúde.

Murray passa assim para a linha da frente da política britânica, ocupando um lugar no Governo de Starmer num momento de divisão interna no seio do Partido Trabalhista e com a liderança do primeiro-ministro em questão após os maus resultados obtidos nas eleições locais e regionais da passada quinta-feira.

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