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Numa nota enviada esta segunda-feira à noite às redações, o Governo de Portugal alerta para contactos realizados por email e WhatsApp dirigidos a diversas pessoas, nos quais é solicitado o preenchimento de um alegado acordo de confidencialidade, invocando falsamente a legitimidade do gabinete do chefe do Governo.

O executivo sublinha que se trata de uma iniciativa fraudulenta e confirma que já foi apresentada queixa junto das autoridades competentes, apelando à cautela dos destinatários destas mensagens e recomendando que não respondam nem forneçam qualquer tipo de informação.

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