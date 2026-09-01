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“Não saberia dizer se o dinheiro é muito ou pouco, porque o principal objetivo deve ser o regresso à normalidade. Ainda temos um longo caminho a percorrer, enfrentamos crises diárias, todos os dias assumimos novos gastos e ainda não avaliámos o montante do investimento”, disse aos jornalistas o porta-voz do Governo da cidade autónoma, Alejandro Ramírez, considerando que o regresso à normalidade só será possível com o repatriamento de todos os migrantes que ainda continuam na cidade.

De acordo com o Observador, com recurso à Lusa, Alejandro Ramírez pediu ao Governo de Pedro Sánchez que trabalhe e adote medidas para que uma situação de entradas irregulares em massa não volte a acontecer. O responsável quer ainda “um plano específico e um horizonte temporal para as devoluções a Marrocos” dos migrantes que entraram irregularmente em Ceuta a 30 e 31 de julho.

O Governo espanhol garante que há ainda 5.000 migrantes em Ceuta, mas as autoridades das cidade indicam que são entre 8.000 e 9.000.

Alejandro Ramírez, que indicou que os números divulgados pelas autoridades de Ceuta se baseiam em informações da população e de várias associações, garantiu que o número não é o maior problema. O porta-voz do Governo de Ceuta alertou para situações de tensão nas ruas entre os migrantes sem alojamento ou outras condições e a população local.

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