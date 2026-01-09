Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No final da reunião, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, classificou o momento como um marco para a região. “Depois de 20 anos, depois de oito primeiras pedras, foi finalmente, por este Governo, hoje, aprovada a construção do Hospital Central do Algarve”, afirmou, durante a conferência de imprensa.

Segundo o governante, o projeto representa um investimento superior a 420 milhões de euros, a concretizar através de uma parceria público-privada. O encargo total para o Estado ao longo de 26 anos deverá rondar os 1.100 milhões de euros, tendo em conta os custos financeiros associados. “São mais de 420 milhões de euros de investimento a realizar na obra em modalidade de parceria pública-privada, com um encargo superior ao longo dos 26 anos seguintes, que estimamos no conjunto as prestações desses 26 anos de cerca de 1.100 milhões de euros de custo total, por causa dos encargos financeiros ao longo do tempo”, explicou.

António Leitão Amaro sublinhou ainda a dimensão do projeto, considerando tratar-se de “uma obra muito grande, muito significativa”, acrescentando que o próximo passo passa pelo lançamento dos procedimentos concursais necessários à sua concretização.

Além da aprovação do Hospital Central do Algarve, o Conselho de Ministros deu também luz verde à Estratégia Nacional para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2026-2030. Uma medida que o ministro considerou “muito importante”, por se dirigir a um grupo da população “muitas vezes esquecido que merece a nossa atenção”.

