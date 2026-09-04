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Esta sexta-feira, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, esclareceu que o apoio anunciado pelo Governo se destina especificamente aos viticultores da região do Douro.

Segundo o governante, a medida representa um apoio de cerca de 12 milhões de euros para os produtores que, durante a presente campanha, não consigam escoar a sua produção.

Leitão Amaro classificou a medida como uma “solução pontual” para a situação atual, sublinhando que é diferente dos apoios concedidos nos anos anteriores, que passavam por medidas de apoio à destilação.

“É uma solução pontual”, afirmou, explicando que, desta vez, “é um apoio para o não escoamento” da produção.

Para o futuro, o ministro defende uma resposta de caráter mais estrutural para a região do Douro, através da criação de um fundo permanente que permita acompanhar as oscilações do setor.

“Para o futuro, a solução para a região do Douro deve ser uma solução estrutural, através da criação de um fundo permanente que procure ajudar e gerir estas flutuações”, acrescentou.

A intervenção do Governo na região justifica-se, segundo Leitão Amaro, pelas “características únicas” da paisagem do Douro, que tornam a substituição da vinha por outras culturas "mais difícil".

O governante acrescenta que "não se esquece dos produtores de vinho" e é acompanhada pelo lançamento de uma linha de crédito de 100 milhões de euros para as cooperativas que são uma "uma solução muito importante neste domínio"