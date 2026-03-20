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Em comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação, divulgado hoje, o executivo destaca o progresso significativo nos trabalhos desenvolvidos pela concessionária ANA – Aeroportos de Portugal, considerando que a evolução da candidatura permite recuperar o tempo decorrido e reforça a consistência da documentação apresentada. O relatório agora analisado constitui o segundo de quatro relatórios intercalares previstos na candidatura completa, cujo prazo máximo é janeiro de 2028.

No plano ambiental, o Governo sublinha a importância de o Estudo de Impacte Ambiental, a entregar em julho à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), integrar os antecedentes relevantes, incluindo o procedimento de 2010 e as conclusões da Avaliação Ambiental Estratégica da CTI, assim como garantir a articulação com os municípios envolvidos para uma adequada integração territorial.

Relativamente ao Plano Diretor atualizado do NAL, o executivo assinala o trabalho da concessionária na incorporação de alterações às especificações mínimas acordadas, mas identifica aspetos a rever, como a necessidade de reconfigurar o Pier Swing para maior flexibilidade operacional.

O Governo expressou ainda reservas quanto às projeções de tráfego apresentadas pela ANA, considerando-as demasiado conservadoras e solicitando a sua revisão para assegurar o correto dimensionamento do aeroporto.

Os próximos passos incluem a entrega do Relatório Técnico até 16 de julho de 2026 e do Estudo de Impacte Ambiental à APA no mesmo mês. O comunicado ressalva que a carta enviada à concessionária não constitui aceitação formal da candidatura completa, que será avaliada de acordo com o Contrato de Concessão. A carta de resposta do Governo encontra-se disponível no website do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

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