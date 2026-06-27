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De acordo com um comunicado da Secretária de Estado das Comunidades, há 41 mortos entre portugueses e lusodescendentes, incluindo seis menores.

Continuam desaparecidas 87 pessoas, 51 homens e 36 mulheres.

Os dois aviões da Força Aérea Portuguesa, que transportam ajuda humanitária, já aterraram na Venezuela.

(Notícia atualizada às 17h53)

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