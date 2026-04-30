Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Queremos todas as capitais de distrito servidas por autoestrada. É um compromisso assumido e que será cumprido”, afirmou o chefe do Governo, sublinhando que o objetivo passa por criar condições de igualdade entre regiões, tanto ao nível da coesão territorial como da atração de investimento.

À margem da visita ao Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, Montenegro detalhou que estão já em curso estudos para assegurar a ligação rodoviária de Portalegre por autoestrada, tanto a norte como a sul, nomeadamente às autoestradas A6 e A23. Indicou ainda que está em execução a obra que ligará a A2 a Beja.

Segundo o primeiro-ministro, a aposta em infraestruturas rodoviárias faz parte de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento, que inclui uma política fiscal “mais amiga das empresas e do investimento”, com o objetivo de estimular a atividade económica, melhorar salários e promover uma distribuição mais equilibrada do crescimento pelo território.

Luís Montenegro reconheceu também o impacto dos atuais conflitos internacionais no aumento do custo de vida, mas garantiu que o Governo está focado em responder aos desafios imediatos sem perder de vista uma visão estratégica de longo prazo, assente no reforço da resiliência económica do país.

A deslocação a Campo Maior serviu igualmente para acompanhar a apresentação de um investimento superior a 20 milhões de euros do Grupo Nabeiro – Delta Cafés na fábrica Novadelta, que permitirá duplicar a capacidade de produção e consolidar a unidade como a maior torrefatora da Península Ibérica.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.